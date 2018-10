Inveisce contro carabinieri e operatori di un Cas a Isola della Scala: giovane arrestato

Nella serata di giovedì 12 ottobre i carabinieri della Stazione di Isola della Scala sono intervenuti presso il Centro accoglienza straordinaria in via Ca' Magre a Isola della Scala, arrestando un cittadino nigeriano (O.O., classe ’93). Quest'ultimo è stato infatti ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Durante il servizio perlustrativo, a seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa, i militari sono intervenuti per riportare alla calma l'uomo, il quale stava disturbando e inveendo contro gli operatori e altri ospiti del centro. Quando i militari dell'Arma sono intervenuti, l'uomo si è presentato in evidente stato di alterazione psico-fisica. I carabinieri hanno tentato a più riprese di farlo ragionare, ma lui ha iniziato ad inveire anche nei loro confronti, rivolgendo frasi ingiuriose ed opponendo un'attiva resistenza. Tanto che in aiuto dei primi militari giunti sul posto, sono dovuti intervenire anche i colleghi della Stazione di Bovolone.

Una volta accompagnato l'uomo presso la caserma, per procedere ad una sua chiara identificazione, l'arrestato ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. Al termine degli atti di rito, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza fino ad oggi, giorno fissato per il rito direttisimo di fronte all'autorità giudiziaria veronese.