Ricercato per un furto, viene scovato nel parco di Legnago e condotto in carcere

Nell'ambito di una serie di controlli disposti dalla Compagnia dei carabinieri di Legnago presso il parco pubblicco cittadino, la scorsa serata una pattuglia del Nor è entrata in azione. Nella zona erano già stati in precedenza segnalati dei movimenti sospetti da parte di alcuni individui.

I militari sono hanno quindi fatto ingresso nel parco, notando ben presto due ragazzi dall'atteggiamento piuttosto insolito. Tra di loro c'era anche S.D., un ragazzo di Legnago piuttosto giovane, nato nel 1998, pluripregiudicato e con numerosi alias che aveva già pendente un ordine di carcerazione di due mesi emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori, per un furto commesso a Carrara.

Il ragazzo, non appena è stato riconosciuto dai carabinieri, è stato portato in caserma. Qui, una volta adempiute le formalità di rito, è stato quindi preso in custodia e accompagnato presso il carcere per minori di Treviso.