Da anni picchiava la moglie. Lei racconta tutto ai carabinieri che lo arrestano

Ieri sera, 27 febbraio, due pattuglie dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile è accorsa in aiuto di una donna moldava, classe '72, che dopo essere stata picchiata per l'ennesima volta dal marito, ha avuto il coraggio di prendere il telefono e chiamare il 112. Erano sette anni che la donna subiva maltrattamenti in famiglia e ieri è riuscita a scappare e ha fatto quella telefonata che probabilmente le ha salvato la vita.

Ai militari sono bastate poche frasi, spezzate, rotte dal pianto e dalla paura, per comprendere la gravità della situazione ed accorrere immediatamente sul posto a sirene spiegate. Al loro arrivo, l'uomo era già scappato e la donna era a terra, dolorante. Una pattuglia l'ha accompagnata al pronto soccorso, l'altra si è messa alla ricerca del marito violento.

Al pronto soccorso, i sanitari hanno refertato 8 giorni di prognosi alla donna e, mentre i carabinieri la accompagnavano in caserma per fare denuncia, è stato il marito stesso a chiamarla, dicendole: "Appena rientri a casa ti ammazzo". I militari hanno così capito che l'uomo la stava attendendo. Così, il marito invece di vedere rientrare la moglie ha visto arrivare i militari che lo hanno ammanettato e portato in caserma.

L'arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia è un rumeno, classe '68, pregiudicato. Da anni picchiava la moglie senza alcun motivo e con violenza inaudita. L'incubo è finito per la donna che ha denunciato tutti gli episodi subiti. E in attesta della convalida dell'arresto, il marito è stato portato in carcere a Montorio.