Legnago, tenta di rubare vestiti e cosmetici al Galassia. Donna arrestata

Ieri pomeriggio, 24 aprile, i carabinieri di Legnago sono intervenuti nel centro commerciale Galassia perchè una donna italiana del posto aveva rubato dei prodotti cosmetici e di abbigliamento per un valore di 110 euro. La donna è stata bloccata dal personale della sorveglianza, insospettito dai suoi strani movimenti.

I carabinieri hanno tratto in arresto la donna e l'hanno portata in caserma per gli accertamenti di rito, poi l'hanno condotta nella sua abitazione dove si trova agli arresti domiciliari fino al giudizio per direttissima di domani, 26 aprile.