Fuga dai carabinieri e inseguimento in auto allo Stadio: trovato con un etto di cocaina

I carabinieri della compagnia di Verona, nella serata di venerdì 21 febbraio, riferiscono di aver compiuto mirati servizi antidroga nelle zone di Santa Lucia e nel quartiere Stadio.

Nello specifico, le attività si sarebbero concentrate in Piazzale Olimpia dove, un 37enne di origini magrebine, alla guida di un'auto "Espace", vedendo l'inversione di marcia di una pattuglia della sezione Radiomobile, avrebbe bruscamente accelarato nel tentativo di darsi alla fuga. A quel punto ne sarebbe nato un inseguimento per le vie limitrofe conclusosi davanti allo Stadio, dove grazie all'ausilio di una seconda pattuglia nel frattempo allertata, i militari avrebbero così bloccato il sospettato.

Visto il nervosimo e l'agitazione manifestata, i militari, oltre alla sua persona, spiegano di aver esteso la perquisizione sull'auto e nell'abitazione dell'uomo, sequestrando complessivamente più di un etto di cocaina e 1.625 euro in contanti. L'arrestato, a cui è stata contestata la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato accompagnato in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, dove rimane in attesa di convalida della misura restrittiva adottata.