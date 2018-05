Fermato dai carabinieri per un controllo, gli trovano cocaina ed eroina in tasca

Nella nottata tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino classe '86, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato sottoposto, in via Scuderlando, a un normale controllo da parte dei militari, che però ne hanno subito notato l’atteggiamento sospetto e nervoso: a quel punto le verifiche sono diventate ancora più approfondite e hanno portato al rinvenimento di 1,6 grammi di eroina e 0,7 grammi di cocaina, nonché di ben 840 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato immediatamente portato in caserma, presso le camere di sicurezza del comando, e quest’oggi comparirà dinanzi al giudice per il giudizio direttissimo.