Carabinieri smantellano rete di caporali, un arresto anche nel Veronese

Un arresto anche in provincia di Verona nell'ambito dell'operazione Agri Jobs condotta dai carabinieri di Firenze per contrastare il caporalato. L'accusa è associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e oltra al soggetto arrestato nel veronese, altri due sono finiti in carcere nelle province di Padova e Perugia.

I militari sarebbero riusciti a ricostruire la struttura dell'associazione al cui vertice c'era un capo, a cui erano intestate due società cooperative e che avrebbe gestito un gruppo di caporali. Questi ultimi avrebbero portato in Italia lavoratori dalla Romania e dall'Albania per sfruttarli a meno di 5 euro l'ora nel settore agricolo e in quello edilizio, come riportato da FirenzeToday. Ai lavoratori venivano anche forniti degli alloggi fatiscenti per i quali dovevano addirittura pagare l'affitto, pur vivendo in condizioni igieniche pessime. Sul posto di lavoro, che poteva essere in Toscana, in Veneto o addirittura all'estero, la forza lavoro sfruttata veniva trasportata dagli stessi caporali. Ovviamente, questi dipendenti non avevano alcun contratto, ed è stato calcolato un mancato pagamento dei contributi all'Inps pari a circa 500mila euro.

L'intera operazione era partita nel 2017 da Firenze, dove un lavoratore rumeno era stato ritrovato senza vita nei campi dove stava lavorando. Da quel decesso, gli investigatori hanno scoperto la rete di caporali e il boss che li gestiva.