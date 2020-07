Uomo bloccato a terra e arrestato a Verona dalla Polizia: diffuso il video

Un video diffuso dal quotidiano La Repubblica ha attirato l'attenzione su un arresto eseguito dalle Volanti della Questura di Verona nel pomeriggio di martedì.

La vicenda

Gli stessi titolari del bar Dophi's di via Monreale avevano segnalato al 113 un cliente già in evidente stato di ubriachezza che avrebbe insistito, in maniera giudicata molesta, per avere ancora da bere. All'arrivo delle forze dell'ordine e in seguito alla loro richiesta di esibire un documento la situazione sarebbe degenerata: stando a quanto riferito dalla Questura, il 46enne inizialmente avrebbe iniziato ad inveire contro gli operatori, prima di aggredirli e cercare di sottrargli le manette, insieme ad altri due clienti.

A quel punto era scattato l'arresto, con l'uomo che avrebbe mantenuto atteggiamenti violenti anche una volta salito a bordo dell'auto di servizio e negli uffici di lungadige Galtarossa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video

Nel filmato ripreso da un testimone, si vede la parte finale dell'arresto, con l'uomo atterra bloccato dai poliziotti, in attesa di essere fatto salire a bordo dell'auto: si odono le urla dell'uomo che dice anche «mi state facendo male», mentre alcuni passanti assistono alla scena spaventati e sembrano invitare i poliziotti a desistere. Sul web la maggior parte dei lettori sembra invece sostenere l'operato delle forze dell'ordine, ritenuto da molti come adeguato alla situazione.