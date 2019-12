Riverso a terra e soccorso da sanitari e carabinieri dà in escandescenze: arrestato

L'episodio, secondo quanto riferito dai carabinieri, si sarebbe verificato nel Comune di Pescantina, verso le 2 della scorsa notte, in via Monte Baldo. Qui i militari della locale stazione sarebbero intervenuti inizialmente in supporto ai sanitari del 118, per soccorrere un uomo riverso sul ciglio della strada che sarebbe stato intento a gridare.

Il soggetto, che si sarebbe poi rivelato un 50enne del luogo, secondo i carabinieri sarebbe stato «verosimilmente in preda all’abuso di alcol» e si sarebbe rifiutato di declinare le sue generalità, tentando inoltre di aggredire più volte i carabinieri con calci e pugni, fortunatamente senza esito.

Una volta immobilizzato, i militari dell'Arma riferiscono di averlo quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Negrar, dove il 50enne avrebbe però continuato a creare scompiglio. Per questi motivi, pertanto, i carabinieri spiegano di averlo arrestato ed accompagnato in regime di "arresti domiciliari" nella sua residenza, in attesa di comparire davanti al tribunale del capoluogo scaligero per la convalida del provvedimento.