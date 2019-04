Ladri "buongustai" rubano a uno stand de "Le piazze dei sapori": due 20enni arrestati

Intorno alle 14.30 di oggi, venerdì 26 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in piazza San Zeno a Verona, dove è in corso la manifestazione "Le Piazze dei Sapori". Qui, infatti, una guardia giurata aveva notato due soggetti muoversi tra gli stand ancora chiusi, in particolare soffermandosi presso lo stand "Sapori Toscani". Al sopraggiungere della guardia, i due erano poi fuggiti a gambe levate.

Dopo aver ottenuto una dettagliata descrizione dei due sospetti fuggiaschi, i militari si sono messi alla loro ricerca, rintracciandoli poco distante e trovandoli ancora in possesso della merce che è poi risultata essere stata sottratta presso lo stand toscano.

I "ladri buongustai", due nordafricani di 23 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, tanto che il più giovane era destinatario della misura di prevenzione cosiddetta dell'avviso orale, sono stati arrestati e portati nelle camere di sicurezza in attesa dell’Udienza di convalida. Il gustoso bottino, invece, comprendente diversi generi alimentari per un valore complessivo di circa 60 euro, è stato poi restituito al legittimo proprietario.