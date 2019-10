Borgo Roma e Porta Vescovo, due spacciatori arrestati dai carabinieri

Ieri sera, 14 ottobre, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno eseguito una serie di controlli nelle zone sensibili del capoluogo, arrestando in diverse circostanze due cittadini tunisini.

In via Rotari, i militari hanno notato i movimenti sospetti di un quarantacinquenne, già noto alle forze dell'ordine, che invano ha cercato di evitare il controllo. L'uomo nascondeva 42 grammi di eroina pronta per lo spaccio e per questo è stato arrestato e trasferito in carcere a Montorio, su disposizione del pubblico ministero.

In via Combattenti Alleati, un venticinquenne, anch'egli con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di sei grammi di eroina e 10 euro, che i carabinieri ritengono siano stati guadagnati attraverso lo spaccio.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza del comando provinciale, l'uomo è comparso davanti al giudice ed ha patteggiato quattro mesi di reclusione con pena sospesa.