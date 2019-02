Smaltimento illecito di rifiuti, quindici arresti. L'indagine tocca anche Verona

Dalle prime luci di questa mattina, 27 febbraio, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Milano, coordinati dall'Antimafia meneghina, stanno eseguendo quindici ordinanze di custodia cautelare in carcere. Nel dettaglio, otto sarebbero i cittadini finiti in carcere, quattro agli arresti domiciliari e tre con l'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza. Le accuse, a vario titolo, sono attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e intestazione fittizia di beni.

Le indagini, come riportato da MilanoToday, sono partite dal vasto incendio che si è sviluppato lo scorso 14 ottobre a Milano in via Chiasserini, incendio che aveva interessato un capannone colmo di rifiuti. Ma quello milanese non è l'unico capannone interessato dalle investigazioni. Ce ne sarebbero anche altri che venivano affittati per stoccare i rifiuti. E uno di questi si trova in zona San Massimo a Verona.

«È l'ennesimo segnale di allarme di una criminalità che ha individuato il nostro territorio come parte integrante dei propri illeciti traffici - ha commentato il senatore veronese del Partito Democratico Vincenzo D'Arienzo - È più che evidente, ormai, come grandi quantitativi di rifiuti vengono gestiti illegalmente per risparmiare sullo smaltimento, creando così anche concorrenza sleale, ma al caro prezzo di inquinare terreni e aria dei luoghi ove questo stoccaggio avviene».

I rifiuti smaltiti illecitamente attraverso l'organizzazione degli arrestati superebbe le 30mila tonnellate e non dovrebbe trattarsi di rifiuti industriali, ma di rifiuti indifferenziati domestici. Superiore al milione di euro il guadagno che l'attività criminale avrebbe fruttato.