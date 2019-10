Rifiuti tessili nei capannoni, arresti e sequestri. Coinvolta anche Verona

Dalle prime ore di questa mattina, 3 ottobre, è in corso una vastissima operazione che sta impegnando più di 80 militari dell'Arma finalizzata a stroncare un traffico illecito di rifiuti speciali costituiti da cascami e ritagli tessili prodotti a Prato e smaltiti illecitamente all'interno di numerosisissimi capannoni del Centro-Nord Italia, principalmente in Emilia Romagna e Veneto.

I militari del nucleo investigativo del gruppo carabinieri forestale di Modena, insieme ai colleghi di Pavullo nel Frignano (MO) e di altre province, tra cui quella di Verona, hanno posto agli arresti domiciliari i due cittadini italiani ritenuti i capi dell'organizzazione criminale. I carabinieri hanno inoltre sequestrato 24 siti, in esecuzione di provvedimenti delegati dall'Antimafia di Bologna.

L'attività investigativa, che ad oggi ha consentito di deferire all'autorità giudiziaria complessivamente 18 persone, è stata avviata nel luglio 2018, dopo un controllo effettuato nel comune modenese di Pavullo nel Frignano. In quell'occasione i carabinieri forestali trovarono in un capannone industriale circa 2.500 metri cubi di rifiuti tessili contenuti in sacchi neri per l'immondizia. Il successivo approfondimento investigativo, coordinato dall'Antimafia di Bologna e condotto anche mediante l'utilizzo di numerose intercettazioni telefoniche e di riprese video, ha consentito di accertare che i rifiuti erano smaltiti anche in altre numerose località, soprattutto in Veneto.

Il fenomeno è esploso alla ribalta della cronaca come «emergenza sacchi neri». In estrema sintesi, l'illecito smaltimento dei rifiuti speciali ottenuti dalle lavorazioni tessili consisteva nel trasformare, attraverso fittizie operazioni di recupero, i rifiuti in materia prima secondaria o in sottoprodotto, per poi trasportarli ed abbandonarli all'interno di capannoni industriali. Il tutto all'insaputa degli ignari proprietari, ai quali è stato così arrecato un ingente danno economico, costituto sia dalla non disponibilità del capannone sia delle eventuali onerose spese di smaltimento o recupero dei rifiuti abbandonati. Senza ovviamente considerare il potenziale danno ulteriore che poteva derivare dall'eventuale incendio del materiale.

Le iniziali dei due arrestati sono A.G., 53 anni, e G.V., 40 anni. Sarebbero loro al vertice del gruppo criminale. Attraverso quotidiani e plurimi contatti telefonici, avrebbero pianificato e gestito "attività imprenditoriale" illecita, dedita alla gestione di rifiuti attraverso società guidate da prestanome. L'organizzazione sarebbe composta poi da autotrasportatori compiacenti e soggetti impiegati come manovalanza nei vari capannoni di destinazione dei rifiuti tessili.

Le società di cui i due avevano disponibilità sarebbero state utilizzate non solo per emettere documenti sulla movimentazione dei rifiuti, ma anche per utilizzarne indebitamente i titoli autorizzativi nell'ambito della gestione dei rifiuti. In pratica, i rifiuti che venivano stoccati nei capannoni non venivano classificati come rifiuti ma come sottoprodotti o come materia prima secondaria, a fronte di operazioni di recupero mai avvenute.

Ad oggi sono stati posti sotto sequestro oltre 9.000 metri cubi di rifiuti speciali di natura tessile.