Tonnellate di hashish sequestrate e 18 arresti. Anche Verona coinvolta

Anche la squadra mobile della polizia di Verona sta collaborando questa mattina, 18 settembre, con i colleghi di Bologna per l'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale felsineo. Nell'operazione sono coinvolti anche gli agenti di Milano, Bari, Foggia, Lucca e Venezia, oltre al Servizio Centrale Operativo (Sco) della polizia.

Ad essere colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare sono gli appartenenti ad un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga. Come riporta BolognaToday, lo stupefacente arrivava in Italia dal porto di Pisa e poi arrivava a Bologna. Tre le tonnellate di hashish sequestrate, oltre ad abitazioni, terreni, autovetture, quote societarie e conti correnti bancari di alcuni degli arrestati per circa 2 milioni di euro.