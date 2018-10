San Bonifacio, prendono i vestiti e scappano. Arrestati dai carabinieri

Nel primo pomeriggio di ieri, 9 ottobre, i carabinieri di San Bonifacio e dell'aliquota radiomobile hanno arrestato per concorso in rapina impropria il ventisettenne R.A. ed il diciottenne B.A., cittadini marocchini e irregolari in Italia, senza fissa dimora e nullafacenti. Il più giovane era anche gravato da precedenti di polizia.

Gli stranieri, entrati nel negozio Ovs del centro commerciale San Bonifacio, sono stati visti da un dipendente mentre portavano via vari capi d'abbigliamento per un valore complessivo di circa 400 euro. La merce era stata nascosta in uno zainetto dopo aver rimosso la placca antitaccheggio. Scoperti, i due giovani hanno tentato la fuga spintonando violentemente a terra il vigilante che li aveva fermati con l'aiuto del dipendente che li aveva tenuti d'occhio.

L'intervento congiunto dei militari dell'Arma, subito allertati, ha consentito di immobilizzare uno dei due malviventi e di rintracciare e bloccare il secondo che, riuscito a scappare, aveva raggiunto l'esterno del centro commerciale.

L'addetto alla sicurezza ha riportato lievi contusioni.

I due autori del reato sono stati tratti in arresto ed accompagnati nel carcere di Montorio. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al responsabile dell'esercizio commerciale.