Rapinano ragazzo all'uscita dell'Alterego ma i poliziotti gli bloccano la fuga

Un'aggressione di gruppo sfociata in rapina aggravata ai danni di un ragazzo.

Intorno alle 2 di sabato notte, 14 aprile, una volante della polizia di Verona si è diretta in via Torricelle, alla discoteca Alterego, dove era stata segnalata una rapina da parte di cinque nordafricani, ai danni di un ragazzo italiano. Quest'ultimo, uscito per prendere una boccata d'aria, era stato accerchiato da un gruppo di uomini. Alcuni lo tenevano fermo e gli altri gli hanno sfilato dalle tasche il portafogli e il cellulare. Gli amici del ragazzo, testimoni dell'accaduto, sono riusciti a bloccare due dei cinque rapinatori, mentre gli altri si sono dati alla fuga.

Nel frattempo, il personale addetto alla vigilanza ha allertato la polizia ed è intervenuto per riportare ordine. Uno dei tre fuggitivi, trovandosi di fronte al buttafuori, lo ha aggredito con una bottiglia di vetro rotta, con l'intenzione di ferirlo e proseguire la fuga. I tre giovani rapinatori sono stati poi bloccati dagli agenti. Si tratta di un 29enne, iniziali Z.E.M., un 28enne, Z.D., e un 31enne, M.A., tutti di nazionalità marocchina. I tre sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata e trasportati in carcere.

L'aggredito è stato invece accompagnato in Questura dove ha formalizzato la denuncia. Dopo la convalida degli arresti, il giudice ha disposto per tutti e tre i nordafricani, la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.