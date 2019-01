Scontri prima di Napoli-Hellas, cinque in carcere e dieci perquisizioni

È passato poco più di un anno dal 6 gennaio 2018, giorno della partita di calcio tra Napoli ed Hellas Verona, un match anticipato da un agguato operato da un gruppo di tifosi partenopei. Gli ultras azzurri avevano preso di mira i tifosi gialloblu diretti allo stadio fin dal loro arrivo alla stazione di Napoli ed è stata la polizia ad evitare il contatto tra le due tifoserie.

Oggi, 15 gennaio 2019, per quei fatti, gli uomini della Digos di Napoli hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e svolto dieci perquisizioni, come riportato da NapoliToday. Le perquisizioni sono servite a trovare e sequestrare materiale utile alle indagini, come un manganello, un passamontagna e un tirapugni.