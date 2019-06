Due arresti per l'omicidio di una 50enne di Minerbe durante una rapina

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dai carabinieri di Vicenza, con il contributo dei colleghi partenopei. I due soggetti, come scritto da VicenzaToday, sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Mihaela Stoicescu, la 50enne di Minerbe deceduta durante la rapina del 13 marzo scorso a Noventa Vicentina.

La donna si trovava nel sedile passeggero di una Mercedes e stava aspettando la nipote, la quale si era fermata al postamat per prelevare. La nipote, Alessandra, lavorava per un'azienda di Zimella e aveva prelevato da vari postamat nel Vicentino per raccogliere il denaro con cui la ditta avrebbe poi dovuto pagare dei fornitori.

Uno dei due rapinatori è entrato in azione mentre la giovane stava prelevando a Noventa Vicentina, cercando di rubare l'auto. Il malvivente avrebbe tentato di scaraventare fuori dalla vettura la 50enne che però è rimasta aggrappata alla portiera. L'uomo è andato a sbattere contro diversi ostacoli, prima di fermarsi e di salire sulla vettura del complice per scappare, lasciando Mihaela Stoicescu ferita e in gravi condizioni per strada. La donna è poi morta poco dopo in ospedale.