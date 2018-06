Legnago, vogliono portarsi via accessori Hi-Fi dal Galassia. Due arrestati

Ieri sera, 28 giugno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago hanno arrestato due cittadini marocchini; uno senza fissa dimora e pregiudicato, iniziali M.I. classe 1979, e l'altro classe '97, iniziali Z.R., residente a Montagnana. Ai due viene contestato un furto avvenuto all'interno del centro commerciale Galassia. Avevano occultato degli accessori Hi-Fi, ma un addetto alla sicurezza se ne è accorto. Intervenuti nel frattempo, i carabinieri hanno proceduto con l'arresto.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di Legnago. Questa mattina, gli arresti sono stati convalidati. La condanna per entrambi è di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Per Z.R. pena sospesa,mentre per M.I. non è stata disposta la sospensione della pena.