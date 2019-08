Estorsione aggravata dal metodo mafioso, arresti tra Avellino e Verona

È coinvolta anche la provincia di Verona in un'operazione dei carabinieri di Avellino, scattata alle prime ore di questa mattina, 1 agosto. I militari sono impegnati nel Vallo di Lauro e nel Veronese, come riportato da AvellinoToday, per eseguire cinque misure cautelari nei confronti di cittadini accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L'operazione è coordinata con la Procura Distrettuale di Napoli.