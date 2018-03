Anche agli arresti domiciliari continuava a spacciare: beccato nuovamente

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari proprio per quel tipo reato, ha proseguito nella propria attività finendo nuovamente nei guai.

Era la serata di lunedì quando l'Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Villafranca di Verona ha arrestato R.G., italiano classe 1966, trovato in possesso di numerose dosi di hashish, già pronte per essere vendute sul mercato locale.

Il provvedimento è scattato nel corso di un controllo ordinario dell'Arma presso il domicilio dell'uomo, che è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Villafranca.