Era ai domiciliari, ma i carabinieri non lo trovano a casa: era al bar

La mezzanotte di domenica 11 febbraio era da poco passata, quando i carabinieri della stazione di Castagnaro sono andati a controllare se B.P., cittadino bosniaco classe 1961, residente a Villa Bartolomea e pregiudicato, stesse rispettando gli arresti domiciliari cui era sottoposto.

L'uomo però non era in casa e sono partite così le ricerche che si sono concluse in un bar di Spinimbecco, frazione di Villa Bartolomea, dove i militari lo hanno notato mentre usciva dal locale. È scattato immediatamente dunque l'arresto per evasione e B.P. è stato accompagnato nella caserma della Compagnia di Legnago: conclusi gli accertamenti di rito, l'uomo è stato trattenuto, come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima. Convalidato il provvedimento, il giudice Musio ha condannato l'uomo, che ha scelto di patteggiare, alla pena di mesi 5 di reclusione e lo ha rimandato ai domiciliari.