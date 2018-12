Condannato per truffa, sconterà 9 mesi di pena agli arresti domiciliari

Nel corso della nottata tra sabato 1 e domenica 2 dicembre, i carabinieri di Bardolino hanno tratto in arresto P. M., cittadino originario di Avezzano classe '65, portando a termine un'ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

M. P. si trovava già agli arresti domiciliari nel Comune di Bardolino dal Novembre 2017 poiché era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini per i reati di lesioni colpose, truffa, falso, insolvenza fraudolenta, danneggiamento, minacce e violazione della legge sulle armi, commessi in provincia di Rimini tra il 2015 e il 2017.

Con l'ultimo provvedimento in ordine di tempo, il Tribunale di Ancona lo ha ammesso all’espiazione della pena di nove mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, poiché nel 2009 P. M. si era reso responsabile di una truffa, commessa in provincia di Fermo.