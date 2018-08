Tre arresti e 34 denunciati nell'estate di controlli della Polfer di Verona

In occasione della stagione estiva e soprattutto per la settimana centrale di Ferragosto, il compartimento della polizia ferroviaria di Verona e del Trentino Alto Adige ha intensificato i servizi di prevenzione e di vigilanza per garantire un viaggio sicuro ai vacanzieri che hanno scelto il treno come mezzo di trasporto.

Dal primo luglio sono state identificate nella sola provincia di Verona circa 3.800 persone, di cui 2.000 di nazionalità straniera. Sei sono stati gli arrestati, 3 dei quali avevano tentato di sottrarre il bagaglio ai viaggiatori, e 34 i denunciati a piede libero. I servizi di vigilanza in stazione sono stati circa 700; a questi si sono aggiunti anche 5 controlli straordinari effettuati insieme alle unità cinofile della guardia di finanza. Grazie a loro è stato possibile attuare un piano di contrasto ai reati legati al mondo degli stupefacenti nel corso del quale sono state eseguite perquisizioni personali cui è seguito il sequestro di alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide.

Particolare attenzione è stata poi riservata al controllo dei binari, per contrastare possibili attività illecite a danno dei viaggiatori. Il servizio di controllo dei passeggeri e la verifica dei bagagli si è svolto anche con dei metal detector.

Lavoro più intenso per gli agenti della Polfer nella settimana di Ferragosto, periodo in cui aumenta il numero dei viaggiatori sull'intera rete ferroviaria. Il fine settimana dopo Ferragosto, a Verona, è coinciso poi con la partita tra Chievo e Juventus, incontro che ha richiesto un sistema di sicurezza straordinario.