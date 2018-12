Ruba portafogli e usa bancomat e carte di credito, arrestato in stazione

Giovedì 20 dicembre, nell'ambito di una più vasta operazione nazionale, si è svolta una giornata di controlli straordinari denominata «Christmas clean stations». L'intensificazione ha riguardato in particolare dieci grandi stazioni e aree limitrofe, tra cui Verona. L'operazione ad alto impatto è stata disposta dal capo della Polizia Franco Gabrielli per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza rispetto agli scali ferroviari, anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.

La Polizia Ferroviaria di Verona e del Trentino Alto Adige è stato coinvolta, ponendo attenzione in particolare sulle stazioni di Verona Porta Nuova, Verona Porta Vescovo, Bolzano, Trento e Vicenza. Complessivamente, sono stati impegnati circa ottanta operatori, e controllate oltre duecento persone. Le attività sono state ottimizzate grazie all'utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie, per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici, ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile e metal detector.

Nel corso dei controlli nella stazione di Verona Porta Nuova, i poliziotti hanno arrestato un cittadino polacco di 28 anni, riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale a danno di un connazionale durante una rissa. L'ordine di carcerazione era stato emesso dal tribunale di Roma.

Sempre nella stessa giornata, è stato portato in carcere un giovane cittadino italiano, residente in provincia di Trento, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. L'attività investigativa era stata avviata in seguito ad alcuni furti di portafogli e all'indebito utilizzo di carte bancomat e carte di credito provento di furto, per l'acquisto di biglietti ferroviari e per consumazioni negli esercizi in zona stazione. Attraverso l'acquisizione e la visione dei filmati delle telecamere, è stato individuato il soggetto, risultato essere anche l’autore dei furti. Dopo la sua identificazione e scattato l'arresto.