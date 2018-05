Evasione e furto aggravato, due uomini arrestati tra Sona e Villafranca

Doppio arresto ieri, 16 maggio, da parte dei carabinieri di Villafranca. Un moldavo, iniziali R.O. classe '94, è stato fermato per furto aggravato, mentre un cittadino italiano, iniziali O.F. classe '83, è stato arrestato per evasione.

L'italiano è stato visto aggirarsi nei pressi della stazione di Villafranca, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. I carabinieri sono intervenuti per bloccarlo ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia, in attesa del rito direttissimo.

I militari dell'aliquota radiomobile, invece, al centro commerciale "La Grande Mela" di Sona hanno tratto in arresto il cittadino moldavo poiché colto nella flagranza del reato di furto aggravato. Il giovane aveva letteralmente scassinato la macchinetta di un videogioco, asportandone il contenuto, per un valore complessivo di quasi 200 euro. Addosso all'uomo sono stati trovati, oltre al denaro, arnesi da scasso. Il cittadino moldavo è stato portato nella sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.