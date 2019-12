Ritenuto responsabile di rapina, arrestato dai carabinieri a Cologna Veneta

I controlli speciali organizzati in provincia di Verona dai carabinieri hanno portato a dei risultati anche nella Bassa e in zona Lago.

I militari della compagnia di Legnago, questa settimana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino, classe 1999, senza fissa dimora. Il giovane è stato individuato a Cologna Veneta ed è ritenuto responsabile di rapina in concorso. In carcere, deve espiare un anno e undici mesi di reclusione.

Rilevanti i risultati conseguiti anche dai militari della compagnia di Peschiera del Garda. Tre le persone arrestate, frutto anche dei 316 autoveicoli controllati. Undici le contravvenzioni elevate.