Furti, spaccio e rapina: tre arresti in poche ore per in carabinieri di Verona

Tre persono sono state arrestate in poche ore dai carabinieri di Verona nella giornata di lunedì, per altrettanti episodi avvenuti sul territorio.

Nel pomeriggio, i militari della Stazione di San Giovanni Lupatoto hanno arrestato un cittadino cubano di 34 anni, senza fissa dimora e con precedenti, reo di aver sottratto merce per 130 euro presso il negozio OVS, situato all'interno del centro commerciale Verona Uno.

In serata invece, gli uomini della stazione di Verona Principale, hanno sorpreso un italiano di 52 anni, senza occupazione e con precedenti, mentre cedeva dell'eroina ad un giovane veronese. Perquisito, è stato trovato in possesso di 1.5 grammi di droga e ben 1770 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati in quanto ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

Infine, nella notte, una pattuglia della sezione radiomobile scaligera, è intervenuta presso l'esercizio "L'arte del kebab" di via Scuderlando 294, dove poco prima un 28enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, aveva rubato una bottiglia di vino per poi colpire alla testa il proprietario che lo aveva scoperto: i carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato.