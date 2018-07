Piazza Renato Simoni, preleva con una tessera bancomat non sua. Arrestato

Ieri, 21 luglio, i carabinieri di Verona hanno arrestato in piazza Renato Simoni un cittadino siriano di 38 anni, responsabile di indebito utilizzo di carta di bancomat.

L'uomo, nullafacente, pregiuducato, irregolare e destinatario di ordine di espulsione, è stato notato dai Carabinieri mentre stava estraendo la tessera bancomat dallo sportello automatico, dopo aver effettuato numerosi prelievi. A seguito degli accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che la carta bancomat era stata rubata da una coppia di veronesi proprio ieri mattina.

Ad insospettire gli equipaggi del radiomobile sono stati il cappellino e gli occhiali da sole oltre all'atteggiamento e in particolare il gesto di stizza fatto dall'individuo quando, probabilmente terminato il plafond giornaliero, l'erogatore di banconote lo ha lasciato a mani vuote. Il siriano, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 1.500 euro, frutto dei prelievi fatti a discapito delle vittime a cui sono stati poi restituiti.

Il trentottenne è stato arrestato per indebito utilizzo di carta bancomat e dovrà rispondere anche di ricettazione. In attesa del processo per direttissima, l'uomo rimane in camera di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria.