Poliziotti arrestano topo di appartamento su segnalazione di un cittadino

Erano circa le 17.40 di ieri, 27 febbraio, quando è arrivata al 113 la chiamata di un cittadino veronese residente in via Franchetti. Ai poliziotti, l'uomo ha riferito di aver sentito dei rumori sospetti provenienti dal pianerottolo e di aver controllato dallo spioncino. L'uomo vedeva un soggeto armeggiare davanti alla porta di casa del vicino e sembrava proprio che la volesse forzare per entrare.

La pattuglia della polizia più vicino alla zona si trovava in corso Milano e si è subito indirizzata verso via Franchetti. Il sospetto, intanto, non riuscendo ad aprire la porta di casa del vicino si è spostato verso l'uscio dell'uomo che aveva telefonato al 113. In contatto con i poliziotti, il cittadino sempre dallo spioncino è riuscito a fornire una descrizione del viso del malintenzionato. Quest'ultimo, sentendo probabilmente che in casa c'era qualcuno, ha avuto paura e si è dato alla fuga. Mentre il topo di appartamento si trovava sulle scale, l'uomo al telefono con i poliziotti ha aperto la porta di casa e ha visto il fuggitivo, fornendo così ulteriori dettagli per l'identificazione.

Quando i poliziotti sono arrivati al condominio di via Franchetti, il ladro era appeno uscito e avendo visto gli agenti ha corso più in fretta che ha potuto per sfuggire alla cattura. È stato grazie all'intervento di una seconda pattuglia che G.K., cittadino georgiano del '79, è stato arrestato in via Euclide.

Durante la perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso degli oggetti risultati rubati un'oretta prima in un altro appartamento in via Calderara. Oggetti che sono stati subito riconsegnati al legittimo proprietario. G.K. è stato quindi arrestato per il tentato furto di via Franchetti e per ricettazione, dato che è stato trovato in possesso di oggetti rubati nella casa di via Calderara. Inoltre, G.K. era pluripregiudicato per reati specifici e non si poteva neanche trovare in Italia. Per dei precedenti reati, l'uomo infatti era stato espulso dall'Italia per almeno 5 anni, ma è stato fuori dal nostro Paese solo per qualche mese.