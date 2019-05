Con il treno da Verona, scende ad Ala con 18 ovuli di eroina in pancia

Viaggiava su un treno proveniente da Verona ed era sceso ala stazione trentina di Ala, quando la locale polizia ferroviaria lo ha fermato per un controllo. L'uomo è un nigeriano, classe '88, regolare sul territorio italiano. Insospettiti dal suo fare nervoso e consapevoli del crescente numero di arresti per traffico di droga sull'asse del Brennero, gli agenti lo hanno portato in ospedale a Rovereto dove una Tac ha mostrato che il 31enne trasportava nello stomaco diciotto ovuli contenenti duecentodieci grammi di eroina.

Il nigeriano, come scritto da TrentoToday, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.