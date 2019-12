Affidato ai servizi sociali, non segue il programma e finisce in carcere

Un uomo, nato a Verona nel '74, è stato accompagnato dai carabinieri vicentini di Longare nel carcere di Vicenza, ieri pomeriggio, 2 dicembre. Le iniziali del veronese sono N.C. e, come riportato da VicenzaToday, l'ufficio di sorveglianza del tribunale di Venezia gli ha sospeso la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo non avrebbe seguito il previsto programma terapeutico e per questo è stato per lui si sono aperte le porte della casa circondariale berica.