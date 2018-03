Arrestato il pomeriggio, la Volante lo trova a passeggio in mezzo alla strada

Erano circa le 22 di lunedì sera e una Volante della Polizia di Stato stava effettuando il consueto servizio di pattugliamento nella zona di borgo Venezia, quando in via Unità d'Italia ha notato un uomo che stava camminando in mezzo alla carreggiata, in evidente stato di agitazione. Per evitare quindi che potesse essere investito da altri veicoli di passaggio, gli agenti hanno posizionato l'auto di servizio a sua protezione, mantenendo i lampeggianti blu accesi, fino a fargli raggiungere il bordo della strada.

Dopodiché i poliziotti sono scesi dalla Volante e hanno identificato il soggetto: si trattava di M.N., italiano di 20 anni residente a San Martino Buon Albergo, che continua ad essere particolarmente inquieto. Il ragazzo si è giustificato dicendo che poco prima era stato inseguito da un uomo di cui non sapeva fornire descrizione alcuna e di cui gli agenti non hanno rilevato traccia. Ciò che invece è emerso, in seguito ad accertamenti più approfonditi, è che il 20enne era stato arrestato nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri di San Martino Buon Albergo e che doveva restare ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

M.N. è stato quindi nuovamente arrestato, questa volta per il reato di evasine, e portato nelle camere di sicurezza della Questura. Martedì mattina il giudice ha disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico, in attesa del rinvio dell’udienza al 16 maggio 2018.