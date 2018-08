San Bonifacio, dà in escandescenza al Pronto soccorso. 24enne arrestato

Quella tra ieri e oggi, 13 e 14 agosto, è stata un notte di lavoro intenso per i carabinieri e per i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Intorno alle 4, il personale medico ha richiesto l'intervento degli uomini dell'Arma perché un giovane marocchino, classe '94, alterato da alcol e stupefacenti, stava dando in escandescenza nel pronto soccorso, con atti anche di autolesionismo.

Il giovane era stato soccorso dal 118 poco prima. I sanitari lo avevano trovato privo di sensi, riverso a terra, davanta ad un esercizio pubblico sulla Strada Regionale 11.

I carabinieri hanno raccolto la richiesta di aiuto giunta dal pronto soccorso e sono intervenuti con gli uomini delle stazioni di Illasi, Colognola ai Colli e dell'aliquota radiomobile di San Bonifacio. I militari hanno messo in atto delle manovre contenitive durante le quali il giovane ha spinto a terra un operante, causandogli delle lesioni.

Infine, il 24enne, iniziali S.N. già noto alle forze di polizia, è stato immobilizzato e dichiarato in arresto.