In auto con il figlio e 120 grammi di cocaina. Arrestato a San Massimo

Nella serata di mercoledì 24 aprile, i carabinieri veronesi del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un cittadino di nazionalità tunisina, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Le iniziali dell'arrestato sono R.Z. ed è un uomo classe '81.

I militari dell'Arma stavano svolgendo alcuni posti di controllo, anche in abiti civili, mirati proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti. In tarda serata, hanno individuato due giovani, un uomo ed una donna, che si aggiravano con fare sospetto a bordo di un'autovettura station wagon. I carabinieri hanno proceduto al controllo del veicolo in zona San Massimo a Verona, ma l'uomo ha inveito contro di loro e si sarebbe fatto scudo con il figlio di tre anni che viaggiava con lui.

Dopo alcuni attimi di concitazione, grazie all'intervento di più pattuglie, l'uomo è stato finalmente bloccato ed il piccolo è stato messo in sicurezza insieme alla mamma, che aveva assistito inerme a tutta la scena. Successivamente, a seguito della perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato sotto un sedile un blocco di cocaina, dal peso complessivo di circa centoventi grammi, oltre a quasi duemila euro in contanti.

Conclusi gli atti di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Montorio e questa mattina il suo arresto è stato convalidato.