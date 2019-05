Bloccata banda che rubava rame da pannelli fotovoltaici in aziende agricole

Due uomini arrestati, uno latitante e cinque indagati in stato di libertà. Sono i primi risultati delle indagini coordinate dalla Procura di Vercelli e condotte dai poliziotti della squadra Mobile della questura piemontese.

Braccata dagli investigatori, una banda specializzata in furti di rame da pannelli fotovoltaici. Almeno cinque i colpi che dovrebbero essere stati messi a segno dal gruppo di ladri che puntavano soprattutto ad aziende agricole alimentate con il fotovoltaico. I furti sarebbero stati compiuti nelle province di Vercelli, Rovigo, Padova e anche Verona, come riportato da La Stampa.

Gli agenti avrebbero individuato tutti i componenti della banda, anche se finora soltanto due sono stati bloccati. L'individuazione è stata possibile grazie ad una serie di attività investigative comprendenti l'analisi dei transiti autostradali, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e delle celle telefoniche, oltre a pedinamenti ed appostamenti.