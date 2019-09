Bonavigo, armi della Seconda Guerra Mondiale trovate in un armadio

Un moschetto e due mitragliatrici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, insieme ad un gran numero di munizioni, scoperti nel doppiofondo di un armadio a Bonavigo. Il ritrovamento è avvenuto mercoledì 28 agosto, durante i lavori di ristrutturazione voluti dalla nuova proprietaria della casa, una 67enne del posto, la quale aveva ricevuto in eredità dal padre l'intera abitazione. La donna non era a conoscenza della presenza di queste armi storiche e probabilmente neanche suo padre lo sapeva. Ad ogni modo, la 67enne ha reagito alla scoperta nel modo più razionale possibile: denunciando tutto ai carabinieri.

Sono stati i militari della stazione di Minerbe a recarsi nell'abitzione di via Santa Maria, a Bonavigo, ed hanno recuperato tutto l'arsenale occultato nell'armadio. Il moschetto è di marca Beretta e potrebbe risalire agli anni '40. Una mitragliatrice è un modello MP40 ed è di fabbricazione tedesca, mentre l'altra mitragliatrice è una Sten MK2 di origine inglese. Tutte queste armi sono state trovate in un ottimo stato di conservazione e sono tuttora funzionanti, basta caricarle e premere il grilletto. E le cartucce non mancavano a queste armi, viste le minuzioni trovate e prese in consegna dai carabinieri.

I militari di Minerbe attendono ora di conoscere a quale museo saranno destinate queste armi da fuoco trovate accidentalmente nel comune della Bassa Veronese.