Arcole, incendio al secondo piano di una casa spento dai vigili del fuoco

Oggi, 26 luglio, verso le 12.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'abitazione in via Borgoletto ad Arcole.

I pompieri arrivati da Lonigo, Legnago e Verona accorsi con tre automezzi e dodici operatori hanno spento le fiamme divampate al secondo piano dell'edificio rurale, evitando che il rogo si estendesse in tutta l'abitazione e nelle strutture adiacenti.

Le fiamme hanno intaccato le camere del piano superiore sfogando sul soffitto e intaccando qualche metro quadro della copertura del tetto.

Al momento dell’incendio in casa non c'era nessuno. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate nel tardo pomeriggio.