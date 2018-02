Apre a Verona Health Hemp Farm, il negozio dedicato alla cannabis sativa

Apre oggi, 26 febbraio, a Verona Health Hemp Farm, il negozio dedicato alla cannabis sativa utilizzata principalmente a scopo terapeutico.

Lo store è situato in via San Zeno in oratorio e al suo interno i maggiorenni possono comprare la cosiddetta "marijuana light", in quanto il livello di tetraidrocannabinolo (Thc), il principio psicoattivo, è al di sotto dello 0.6% previsto dalla legge italiana.

In questo store saranno messi in vendita "prodotti da collezione", come li definisce la normativa, e non vengono fornite informazioni sul loro utilizzo, fatta eccezione per l'uso come "ornamenti e profumi per ambiente".

Un'attività quindi che cavalca la discussione sulla liberalizzazione delle droghe leggere, pur rispettando le attuali norme sull'argomento: resterà ora da capire quanto l'Italia e Verona siano pronte ad accogliere questa novità.