Motociclista morto a San Giovanni Ilarione, la sorella: «Voglio la verità»

Vi prego di non lasciare la sua morte senza che ne esca la verità.

Un appello lanciato via Facebook da Francesca Da Campo, sorella di Valentino, il motociclista di Vestenanova deceduto a 42 anni lo scorso 16 marzo in un incidente stradale avvenuto in via Fusa, a San Giovanni Ilarione. Valentino Da Campo, chiamato "Il Vale" dagli amici, era in sella alla sua moto, una Yamaha Tdm 900, quando è uscito di strada finendo a sbattere contro un palo della fermata degli autobus. Un sinistro descritto come una "fuoriuscita autonoma", come se il motociclista avesse perso il controllo del mezzo e fosse finito da solo di strada.

La sorella di Valentino Da Campo, però, ha avanzato dei dubbi. «Da voci sempre più ricorrenti pare che quel giorno e a quell'ora sul posto dell'incidente fossero presenti dei mezzi agricoli che a quanto pare hanno modificato o addirittura ostruito il passaggio della moto di Vale, dimostrato anche dall'ingiustificata lunga frenata lasciata sull'asfalto - scrive Francesca Da Campo sul suo profilo Facebook - Ora non sono qui per giudicare nessuno, per le strade ci siamo tutti e l'errore umano può capitare in ogni momento, ma chiedo dal profondo del cuore a chi ha visto di dirmi come esattamente come sono andate le cose. Valentino non me lo riporterà nessuno ma ha diritto di avere giustizia e soprattutto che la verità venga a galla. Nessuno di noi è pronto a dire addio a una persona cara e tanto meno a perderla in una maniera così ingiustificata. Vi scongiuro chiunque abbia visto qualche cosa di farmelo sapere. Grazie infinite a chi mi aiuterà. Contattatemi 340 8337706».