Al nido "La Filastrocca" i genitori possono seguire i propri figli con un'app

Conoscere il menù giornaliero del nido, cosa e quanto ha mangiato il proprio bimbo, se ha riposato e quali attività sono state svolte nell'arco della giornata. Tutte le informazioni che prima era possibile trovare sul supporto cartaceo, saranno consultabili attraverso la speciale app dedicata "bBimbi", che metterà i genitori in contatto diretto con il nido dei propri figli.

Da maggio il nuovo strumento sarà attivo all'asilo nido comunale di Santa Lucia "La Filastrocca", per una sperimentazione che coinvolgerà 68 bambini suddivisi in 8 gruppi, i loro genitori e 16 educatrici appositamente formate.

Grazie alla nuova app, i genitori potranno monitorare direttamente sul proprio smartphone il registro presenze, leggere le note personali delle educatrici ed interagire con loro tramite messaggi. Inoltre, a garanzia della sicurezza dei piccoli ospiti, una speciale funzione alert avvertirà il genitore in caso di assenza del bambino al nido. Ancora, l'applicazione renderà possibile la lettura di circolari e avvisi.

Un servizio promosso dall'assessorato all'istruzione per ottimizzare i tempi di accesso alle informazioni, che tuttavia saranno ancora disponibili sul cartaceo nel nido. Un servizio che punta a migliorare le gestione dei tempi di vita familiare, favorendo anche una migliore interazione tra genitori ed educatrici.

L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di dotare, nei prossimi anni, tutti i 24 nidi dell’app "bBimbi", con un processo graduale a cominciare dal prossimo autunno.

Una novità a cui tenevo molto e che siamo riusciti a progettare e realizzare in breve tempo - ha spiegato l'assessore all'istruzione Stefano Bertacco - Quando si hanno bambini piccoli al nido, il pensiero dei genitori, mamme in particolare, è costantemente rivolto a loro. Sapere in tempo reale che i piccoli sono sereni, in salute e si stanno divertendo, toglie molte ansie e permette ai genitori di affrontare la giornata positivamente. Il sistema di alert, inoltre, avviserà i genitori in caso di assenza: uno strumento pensato non certo per i piccoli che saltano la scuola, ma per evitare episodi ben più drammatici come i bimbi dimenticati in auto. L'applicazione punta anche a favorire un'interazione di qualità tra genitori ed educatrici che, dato per scontato lo scambio delle informazioni sulla giornata dei bambini, possono confrontarsi sull'apprendimento, il comportamento, l'emotività o altri aspetti legati al carattere e alla personalità dei bambini.