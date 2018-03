Un nuovo supermercato in pieno centro: la multinazionale ALDI apre anche a Verona

ALDI, la multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, approda a Verona con un nuovo punto vendita che apre per la prima volta al pubblico giovedì 15 marzo. L’arrivo del brand sul territorio ha permesso l’assunzione di 18 collaboratori che opereranno all’interno di un concept store moderno, realizzato appositamente per il mercato italiano.

Uno store concept semplice e intuitivo

Situato in una posizione strategica, in pieno centro, il nuovo negozio di ALDI rappresenta la soluzione ideale per fare acquisti in tutta comodità e rapidità, grazie all’intuitiva cartellonistica interna. Con l’obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza, ALDI porta a Verona la propria idea di spesa e inaugura il nuovo negozio di Piazza Cittadella 24. Il punto vendita presenta un’area vendita di oltre 830 m2 ed è stato sviluppato per rendere l’esperienza del cliente più piacevole e per semplificare l’acquisto attraverso un’organizzazione intuitiva degli spazi. Gli allestimenti, moderni e luminosi, rendono ogni prodotto visibile e facilmente fruibile.

Lo store concept ALDI presenta un design sviluppato ad hoc per l’Italia. Particolare attenzione è stata dedicata all’ampio reparto ortofrutta, già visibile dall’esterno grazie alle grandi vetrate del negozio, mentre l’accogliente vinoteca consente al cliente di scegliere le proprie bottiglie di vino tra una selezione accurata e di qualità. Inoltre “Pan del Dì”, l’area pensata per il pane e i prodotti da forno, è affiancata dal corner “Caffè Al Dì” per regalarsi una pausa sorseggiando un caffè. Un ampio spazio del negozio, infine, è dedicato ai prodotti in promozione: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, ALDI propone una variegata offerta di articoli promozionali sempre nuovi a prezzi imperdibili.

Qualità e approccio basato sull’efficienza

L’ingresso di ALDI in Italia avviene nel segno di una grande attenzione per la ricchezza e la cultura enogastronomica del nostro Paese: l’assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana, infatti, è composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati.

Oltre ad avere un forte legame con il territorio e con le eccellenze italiane, l’offerta commerciale di ALDI punta sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti con oltre 100 referenze tra frutta e verdura.

Con l’85% di linee a proprio marchio, l’azienda garantisce ogni giorno ai propri clienti prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza: tutti gli articoli in assortimento sono scelti con grande cura e sottoposti ad attenti controlli di qualità condotti regolarmente sia dagli esperti ALDI che da laboratori indipendenti.

Inoltre, ALDI stabilisce con i propri fornitori quali misure attivare al fine di aderire a standard e sistemi di certificazione di qualità dei processi e dei prodotti. Tutto questo, insieme a un approccio capace di concentrarsi sull’essenziale e caratterizzato da processi logistici efficienti, tempi di stoccaggio e trasporto brevi, assicura freschezza, qualità e convenienza.

Il piano di sviluppo in Italia

L’apertura del punto vendita di Verona rientra nel più ampio piano di sviluppo di ALDI per l’Italia che prevede l’apertura di più di 45 negozi nel Nord Italia e mira a chiudere il 2018 con oltre 1.500 collaboratori. Oltre al negozio di Verona, il 15 marzo inaugureranno i punti vendita distribuiti nei comuni di Borgo Valsugana (TN), Concorezzo (MB), Fidenza (PR), Stezzano (BG) e Trieste.

Il punto vendita ALDI di Verona in Piazza Cittadella 24 sarà aperto a partire da giovedì 15 marzo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

Il Gruppo ALDI

Il Gruppo ALDI SÜD è una realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 5.900 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 138.800 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR) e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.aldi.it