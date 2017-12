Tanta neve sul Baldo, a Capodanno si potrà sciare. Riaperte le piste

Dopo che il 2016 ci ha regalato la bella novità della Pasqua sugli sci, quest'anno si chiude con un'altra primizia per il Baldo: l' apertura delle piste durante le vacanze di Natale , che per i veronesi significa poter trascorrere il Capodanno sciando vicino a casa sulla neve naturale.

A dirlo è il consigliere di amministrazione della Funivia del Monte Baldo Paolo Formaggioni, presente oggi, 30 dicembre, all'apertura delle piste. Alla stazione di arrivo della funivia, a Tratto Spino, sono state aperte le tre piste da sci servite da skilift: Pozza, Paperino, La Colma. Lunedì 1 gennaio verrà aperta anche la pista nera della seggiovia Prà Alpesina.

Era da anni che in dicembre sul Baldo non veniva così tanta neve da poter aprire le piste - ha aggiunto Formaggioni - Questa bella novità è stata possibile anche grazie alla grande partecipazione del personale che si è reso disponibile ad un impegno extra per fare tutto il necessario in velocità. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e del perfetto funzionamento operativo di tutti i comparti della funivia.