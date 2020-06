Colto da un malore improvviso, veronese muore in spiaggia a Caorle

È un veronese l'anziano che nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 13, ha perso la vita a Caorle, all'altezza della torretta 32 in zona piazza De Gasperi.

L'87enne residente a Lazise, riferiscono i colleghi di VeneziaToday, si trovava nella località balneare, lungo il litorale di ponente, per trascorrere un periodo di vacanza: stando alle prima informazioni giunte dai soccorritori, l'uomo sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio, sopraggiunto in seguito ad un improvviso malore.

Secondo le ricostruzioni, l'87enne stava camminando in compagnia della moglie in riva al mare, quando si è improvvisamente accasciato. Il consorzio arenili è intervenuto subiro con assistenti bagnanti e infermieri, allertando anche il 118. Privo si conoscenza, l'anziano veronese è stato portato sul bagnasciuga dai bagnini, che hanno provato a rianimarlo anche con il defibrillatore fino all'arrivo del personale medico. Per altri 40 minuti i paramedici hanno proseguito con le manovre di rianimazione, ma il pensionato non c'è stato niente da fare.