Anziano in difficoltà nel portare la spesa a casa: lo aiutano i carabinieri

Non solo servizi utili alla prevenzione e al contenimento del virus Covid-19 per gli uomini dell'Arma, che non hanno mancato di far sentire la propria vicinanza alla popolazione, soprattutto alla fascia più debole, in questo periodo così difficile.

In questi giorni i militari della compagnia d'intervento operativo (C.I.O.) del IV° Battaglione Carabinieri Veneto, sono impegnati nel dare supporto ai colleghi della compagnia di Peschiera del Garda per garantire un servizio di controllo del territorio ancora più efficace.

Ma oltre a provvedere a far rispettare le norme sancite dai DPCM e dalle ordinanze regionali e comunali, gli uomini dell'Arma non si sono dimenticati di fornire assistenza ai cittadini, soprattutto ai più bisognosi di assistenza, così come dimostra quanto avvenuto nella mattinata di martedì.

Una pattuglia del C.I.O. stava svolgendo uno dei consueti servizi perlustrativi, quando ha notato un signore anziano che, appena uscito da un supermercato, stava cercando di raggiungere a piedi la propria abitazione, ma a causa della spesa pesante faticava a camminare.

I militari non hanno esitato, hanno parcheggiato la gazzella e hanno raggiunto l'uomo, offrendogli il loro aiuto per portare il tutto fino a casa. Il cittadino ha subito apprezzato l'aiuto offerto e ha consegnato agli inattesi aiutanti una busta della spesa e una confezione d'acqua. Prelevato il tutto, le forze dell'ordine lo hanno accompagnato fin sotto la sua casa, lasciando la spesa sull'uscio.

L'anziano, infine, ha ringraziato sentitamente i carabinieri per il loro bel gesto e la comprensione dimostrata.