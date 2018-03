Anziano disperso per Verona in stato confusionale viene trovato dalla Polizia

Il padre, un anziano di 83 anni affetto da demenza senile, si era allontanato dalla propria abitazione, così il figlio è rivolto alla Centrale Operativa della Questura di Verona per cercare aiuto.

L'allarme è scattato intorno alle 20.45 di mercoledì, con la Volante in servizio nella zona della scomparsa che prima si è accertata che l'uomo non fosse stato ricoverato, dopodiché ha dato il via alle ricerche. L'attività, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi intorno alle 22.45 in zona Porta Palio, dove gli agenti hanno notato una persona in evidente stato confusionale. I successivi accertamenti eseguiti sul posto, le fattezze compatibili con quelle diramate circa due ore e mezza prima dalla Sala Operativa, hanno convinto gli agenti che si potesse trattare proprio del classe 1936, come hanno poi confermato le sue generalità.

Nell'arco di due ore e mezza quindi, l'anziano si era allontanato di ben 5 chilometri dalla sua abitazione situata in via Lugagnano, ma alla fine si è ricongiunto con i suoi cari.