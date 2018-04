Pompieri forzano l'ingresso delle abitazioni e trovano due anziani senza vita

Due casi simili, non collegati e che hanno impegnato i vigili del fuoco di Verona nella giornata di oggi, 27 aprile. Le modalità sono state praticamente le stesse: due anziani di cui non si hanno più notizie da un po' di tempo e che non aprono la porta di casa, chiusa a chiave; i pompieri che devono sfondare la porta dell'abitazione e purtroppo la triste scoperta del decesso.

Il primo caso è di questa mattina. I familiari di un uomo di 80 anni hanno chiamato i vigili del fuoco per farsi aprire la porta di casa dell'anziano, che viveva da solo in zona Santa Lucia. Quando i pompieri hanno sfondato l'ingresso, l'uomo è stato trovarto morto già da qualche giorno per cause naturali.

Stesso copione nel pomeriggio, in zona Cadidavid. Anche in quel caso, sono stati i vigili del fuoco a forzare la porta di casa per entrare e scoprire che purtroppo l'anziano inquilino era senza vita. Anche questo decesso è dovuto a cause naturali.