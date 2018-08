Gazzo, i malviventi suonano alla porta e rapinano due anziani in casa

Una coppia di anziani veronesi è stata rapinata in casa da due malviventi nel pomeriggio di sabato 18 agosto, verso le 19.30. È successo a Gazzo. L'abitazione delle vittime si trova in via Levà di Sotto, nella frazione di Correzzo, una zona isolata, con solo un'altra casa vicina. I rapinati sono un uomo di 88 anni, invalido civile, e la moglie di 85. I carabinieri sono al lavoro per risalire agli autori della rapina, i quali potrebbero essere gli stessi di altre rapine simili avvenute recentemente nel veronese, come quella di Ferragosto a Castagnaro.

La coppia ha sentito suonare alla loro porta, ha aperto e si è trovata di fronte due uomini dal volto coperto. I rapinatori hanno minacciato i due anziani con dei piedi di porco, ma per fortuna non li hanno aggrediti. I malviventi hanno tenuto le vittime costantemente sotto minaccia e hanno cercato oggetti di valore in ogni stanza della casa. Alla fine sono scappati con circa 300 euro e qualche gioiello. Un bottino magro, anche se il valore affettivo che legava le vittime agli oggetti rubati è incommensurabile.

Dopo la rapina, i due anziani sono andati dai vicini per essere aiutati. Sono stati chiamati i famigliari e i carabinieri, ma è stato necessario anche l'intervento di un'ambulanza per la donna di 85 anni, che si è sentita poco bene. Per fortuna, poi, l'anziana si è ripresa.