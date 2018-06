Caldiero, anziani aggrediti davanti casa da due uomini dal volto coperto

Dai carabinieri, al momento, non filtra nessun aggiornamento sull'insolita aggressione avvenuta mercoledì scorso, 6 giugno, a Caldiero. Intorno alle 20, in via Lavandari, due anziani, che si trovavano all'esterno delle proprie abitazioni, sono stati malmenati da una coppia di aggressori dal volto coperto.

L'episodio è davvero strano perché pare che gli aggressori non siano neanche entrati nelle case delle vittime, anche se gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi, anche quella di un'aggressione a scopo di rapina. Ad ogni modo, le prime ricostruzioni parlano di due uomini che sono arrivati in macchina, hanno fermato il veicolo nella corte dell'abitato, sono scesi, hanno picchiato a sangue i due anziani ultrasettantenni e poi se ne sono andati via. Il tutto nel giro di pochi minuti.

Le vittime sono state poi soccorse e trasportate in ospedale. Un aggredito è stato dimesso, mentre l'altro ieri era ancora ricoverato.