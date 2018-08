Anziana colta da un malore a Verona: il caldo miete la prima vittima

La grande ondata di caldo che si è riversata su gran parte dell'Italia e anche su Verona, avrebbe provocato la prima vittima.

Come riporta TgVerona, nella giornata di martedì sarebbe morta una donna di 80 anni a causa delle complicazioni dovute alle alte temperature. La signora, costretta in carrozzina da alcune precedenti patologie, si è recata al mercatino rionale di via Montano, in Borgo Venezia, insieme alla badante, quando sualla strada del ritorno verso casa è stata colta dal malore mortale: non è bastato infatti il tempestivo intervento dei soccorsi.

Un episodio di cui viene data notizia dopo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che indica giovedì 2 agosto come la probabile giornata più difficile proprio dal punto di vista climatico. La Regione stessa aveva dichiarato in tal senso lo Stato di Allarme, mentre Federfarma ha lanciato la campagna per prevenire colpi di calore e Acque Veronesi ha richiamato l'attenzione dei cittadini per un uso più responsabile delle risorse idriche, già messe a dura prova in queste afose giornate.